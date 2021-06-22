Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в 150 км от Пекина

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подземные толчки магнитудой 3,9 зафиксированы в 150 км к северо-западу от административной границы Пекина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Землетрясение произошло в 11.14 по местному времени в уезде Чжанбэй в провинции Хэбэй. Очаг залегал на глубине 10 км и находился в 50 км к северо-западу от города Чжанцзякоу (около 4,4 млн жителей). Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях не поступало.

В феврале 2022 года Чжанцзякоу наряду с Пекином будет принимать XXIV зимние Олимпийские игры.-0-