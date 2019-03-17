Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Камчатке

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение зафиксировано сегодня у берегов острова Беринга Камчатского края, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.
Очаг залегал на глубине 60 км в точке с координатами 55,25 северной широты, 164,24 восточной долготы. Эпицентр землетрясения находился в 115-и км на запад от села Никольского Алеутского муниципального района.
Данных об ощутимости землетрясения, жертвах и разрушениях пока не поступало.-0-
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