Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Эритрее

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,4 было зафиксировано в Эритрее - государстве в Восточной Африке, расположенном в районе Африканского Рога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфиопский телеканал Fana.
По словам представителя правительства Эритреи Йемана Мескеля, землетрясение произошло около 2.00 по местному времени. Информация о пострадавших и нанесенном ущербе не поступала.
Эпицентр землетрясения находился в 91 км к северо-западу от города Агордат. Власти направили в указанный район специалистов для оценки ситуации.-0-