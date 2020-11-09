Землетрясение магнитудой 4,6 произошло на севере Сахалина

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи в понедельник ночью зарегистрировали на севере острова Сахалин ощущаемое землетрясение магнитудой 4,6. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елену Семенову, сообщает БЕЛТА.

"Землетрясение магнитудой 4,6 произошло 9 ноября в 00.29 по местному времени. Эпицентр находился в 26 км юго-западнее поселка Сабо в Охинском районе. Глубина очага составила 7 км", - проинформировала Елена Семенова.

По оперативным данным сейсмологов, жители города Охи и села Тунгор в Охинском районе ощутили подземные толчки силой 3 балла.-0-