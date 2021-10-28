Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в центральной части Японии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировано сегодня в центральной части Японии, сообщает ТАСС со ссылкой на данные национального метеорологического управления страны.

Эпицентр землетрясения находился в префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 50 км.

Информации о пострадавших или разрушениях нет. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения предупреждение было снято. Подземные толчки ощущались в центральной части страны, включая префектуры Токио, Тиба и Ибараки.-0-