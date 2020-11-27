Землетрясение магнитудой 4,7 произошло на востоке Турции

Фото агентства Анадолу
27 ноября, Анкара /БЕЛТА - Анадолу/. В провинции Малатья на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом говорится в сообщении на сайте Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), передает корреспондент БЕЛТА.
Подземные толчки зафиксированы в 11.27 по местному времени. Эпицентр толчков располагался в районе города Пютюрге (население более 22 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 6,94 км.
По предварительным данным, разрушений и пострадавших не зафиксировано.
Разрушительное землетрясение 30 октября произошло на западе Турции. Подземные толчки магнитудой 6,7 привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в Измире, погибли более ста человек.-0-