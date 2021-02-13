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13 февраля 2021, 15:14

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Армении

Ереван. Фото ТАСС
Ереван. Фото ТАСС

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сейсмологи зафиксировали сегодня землетрясение магнитудой 4,7 в Армении, сообщает Арменпресс.

По сведениям агентства, эпицентр находился в 12 км к югу от Еревана. Землетрясение произошло на глубине 2 км.

В Ереване наблюдались перебои с сотовой связью и интернетом. По свидетельствам очевидцев, подземные толчки были такой силы, что в магазинах с полок падали продукты. Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 поразило Пакистан, Афганистан, Таджикистан и Индию. До этого - Индонезию.-0-

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