Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юге Китая

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано сегодня в материковой части Китая на юге страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.Эпицентр находился в 89 км к северо-востоку от города Люпаньшуй в провинции Гуйчжоу, где проживают около 251 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.-0-