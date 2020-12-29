Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Бурятии

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подземные толчки магнитудой 4,9 произошли сегодня утром в 30 км от поселка Северомуйск (Бурятия), сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы Муйского района, ощущались слабые толчки. Жертв и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

10 декабря в байкальском регионе произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился на озере Байкал в Кабанском районе Бурятии. Подземные толчки ощутили жители семи районов республики, а также в соседней Иркутской области. В результате природного явления трещины обнаружены в зданиях 18 школ, нескольких детсадов, учреждений культуры и спорта в Иркутске. Специалисты назвали это землетрясение самым сильным для середины Байкала за последние 20 лет.-0-