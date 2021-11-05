Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Новосибирской области

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Краснозерском районе Новосибирской области РФ в ночь на 5 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным службы, толчок магнитудой 4,9 произошел в 3.46 (23.46 4 ноября по московскому времени). Интенсивность в эпицентре составила 6,2 балла.

"Ночью было зафиксировано сейсмическое событие на границе с Доволенским районом. Обращений по данному факту от граждан не поступало", - уточнили в единой дежурной диспетчерской службе Краснозерского района.-0-