Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на острове Гуам

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло сегодня на острове Гуам, расположенном в западной части Тихого океана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 353 км к юго-западу от столицы Северных Марианских Островов Сайпана (население 48,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами пока не поступала.-0-