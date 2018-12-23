Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у острова Суматра

23 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано 23 декабря у южной части индонезийского острова Суматра. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в 100 км к северо-западу от города Паданг и в 462 км к югу от города Медан. Очаг залегал на глубине 100 км.

В ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра, было зафиксировано цунами, жертвами которого стали 222 человека, еще 843 пострадали, 28 считаются пропавшими без вести. Власти Индонезии предупредили об угрозе повторных цунами, сообщается, что сильная волна могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.-0-