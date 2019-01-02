Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Индонезии

2 января, Минск /Корр.БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло 1 января в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По ее сведениям, эпицентр землетрясения располагался в 121 км к юго-востоку от города Купанг. Очаг залегал на глубине 71 км.

О разрушениях и пострадавших, об угрозе цунами не сообщалось.-0-