Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Монголии

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано в Монголии. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на Институт астрономии и геофизики Академии наук страны.

По его данным, землетрясение произошло в 0.50 по местному времени. Эпицентр находился в 18 км к северо-востоку от сомона Жаргалант аймака Тув.

Жители Улан-Батора, а также аймаков Орхон, Сэлэнгэ и Дархан-Уул ощутили подземные толчки. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.-0-