Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на юго-западе Китая

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в уезде Шуанбай Чусюн-Ийского автономного округа провинции Юньнань, расположенной на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей (CENC).

Как отмечает CENC, эпицентр подземных толчков был зафиксирован в точке с координатами 24,34 градуса северной широты и 101,91 градуса восточной долготы. Гипоцентр залегал на глубине 8 км. Как заявило Управление по чрезвычайным ситуациям Чусюн-Ийского автономного округа, пока сведений о погибших или пострадавших не поступало, однако власти продолжают следить за ситуацией и в экстренном порядке проводится сбор спасательных групп.

По словам жителей уезда Шуанбай, они ощутили мощные толчки, которые, однако, носили непродолжительный характер. Землетрясение также ощущалось и в административном центре провинции - городе Куньмин.-0-