Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у берегов Камчатки

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение зафиксировано у побережья Камчатки. В отдельных районах подземные толчки ощущались с силой до двух баллов, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт территориального управления МЧС России.

"По данным сейсмостанции "Петропавловск", сейсмособытие произошло на глубине 60 км. Магнитуда подземного толчка составила 5,1. Эпицентр находился в акватории Тихого океана, в 102 км юго-западнее села Никольское. Угроза цунами не объявлялась", - говорится в сообщении.

Оперативные группы спасателей завершили обследование зданий, в которых располагаются социально значимые учреждения, объекты энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых домов. Жертв и разрушений нет, объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в Единую дежурную диспетчерскую службу района не поступали.-0-