5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у западных берегов Канады. Об этом сообщили в канадской государственной службе по наблюдению за этим природным явлением.
Мощные толчки произошли на глубине 10 км в 229 км от населенного пункта Белла-Белла (тихоокеанская провинция Британская Колумбия).
Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.-0-
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