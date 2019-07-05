5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло у западных берегов Канады. Об этом сообщили в канадской государственной службе по наблюдению за этим природным явлением.

Мощные толчки произошли на глубине 10 км в 229 км от населенного пункта Белла-Белла (тихоокеанская провинция Британская Колумбия).

Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.-0-