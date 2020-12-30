Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Японии

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30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня на востоке основного японского острова Хонсю. Угроза цунами не объявлялась, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальное метеорологическое управление Японии.
Эпицентр подземных толчков находился на побережье соседней с Токио префектуры Ибараки. Очаг залегал на глубине около 60 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Сильные подземные толчки ощущались в префектурах Токио, Тиба, Фукусима, Сайтама, Тотиги.-0-