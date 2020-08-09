Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Северной Каролине

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9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло сегодня на территории штата Северная Каролина в США. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 4 км к юго-востоку от населенного пункта Спарта (население 1,8 тыс. человек) и в 447 км к юго-западу от города Вашингтон (население 602 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 2 км.
Информация о пострадавших, разрушениях, а также об угрозе цунами пока не поступала.-0-