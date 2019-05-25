Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано рядом с Токио

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано к востоку от Токио в префектуре Тиба. Такую информацию распространило сегодня Национальное метеорологическое управление Японии, сообщает БЕЛТА.
Эпицентр подземных толчков находился в южной части полуострова Босо, а очаг залегал на глубине около 40 км. Толчки магнитудой 3,0 ощущались и в центре Токио. Угрозы цунами нет.
Как отмечают местные СМИ, землетрясение произошло за несколько часов до начала официального визита президента США Дональда Трампа в Японию.-0-
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