Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано рядом с Токио

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано к востоку от Токио в префектуре Тиба. Такую информацию распространило сегодня Национальное метеорологическое управление Японии, сообщает БЕЛТА.

Эпицентр подземных толчков находился в южной части полуострова Босо, а очаг залегал на глубине около 40 км. Толчки магнитудой 3,0 ощущались и в центре Токио. Угрозы цунами нет.

Как отмечают местные СМИ, землетрясение произошло за несколько часов до начала официального визита президента США Дональда Трампа в Японию.-0-