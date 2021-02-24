Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Филиппинах

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло сегодня у побережья филиппинского острова Минданао. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии республики, информирует ТАСС.
Эпицентр находился в 318 км к юго-востоку от провинции Сарангани, расположенной на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 72 км.
Специалисты проинформировали об отсутствии вероятности возникновения повторных подземных толчков в этом районе.
Угрозы цунами нет, информация о разрушениях не поступала.-0-