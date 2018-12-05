Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чили сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщают РИА-Новости со ссылкой на спасательную службу южноамериканской страны.
Землетрясение зафиксировано в 17 км к юго-востоку от города Сан-Антонио. Толчки ощущались в регионах Кокимбо, Вальпараисо, в столице Сантьяго, О'Хиггинс и Мауле.
Информации о появлении цунами, разрушениях и пострадавших нет.-0-
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