Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Чили

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чили сегодня произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщают РИА-Новости со ссылкой на спасательную службу южноамериканской страны.

Землетрясение зафиксировано в 17 км к юго-востоку от города Сан-Антонио. Толчки ощущались в регионах Кокимбо, Вальпараисо, в столице Сантьяго, О'Хиггинс и Мауле.

Информации о появлении цунами, разрушениях и пострадавших нет.-0-