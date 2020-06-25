Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на границе Турции и Ирана

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25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня на границе Турции и Ирана. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 54 км к востоку от города Ван (население около 4 тыс. человек) и в 13 км к югу от города Озалп (население 8,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
По предварительным данным, землетрясение нанесло ущерб домам в сельской местности. Информация о пострадавших, а также об угрозе цунами не поступала.-0-