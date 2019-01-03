Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юго-западе Китая

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло сегодня в городском округе Ибинь китайской провинции Сычуань. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское сейсмологическое управление.

Толчки зафиксированы в 8.48 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.-0-