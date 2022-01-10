Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на севере Греции

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в воскресенье на севере Греции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин.

Подземный толчок был зафиксирован в 23.43 по местному времени. Эпицентр находился в 6 км к северо-востоку от города Флорина (население около 17 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км. В следующие 10 минут были зарегистрированы еще три подземных толчка. Землетрясение ощущалось в населенных пунктах Северной Греции, в частности в Салониках. Флорина находится в 370 км к северо-западу от Афин и в 130 км к западу от Салоник.

Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.-0-