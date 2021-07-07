Землетрясение магнитудой 5,3 произошло вблизи Соломоновых островов

Фото Depositphotos
7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано сегодня неподалеку от Соломоновых островов, расположенных в юго-западной части Тихого океана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр подземных толчков располагался в 148 км к юго-востоку от столицы островного государства города Хониары (население около 56,2 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 52 км.
Данные о возможных пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.-0-