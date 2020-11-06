Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Тайваня

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. У побережья китайского острова Тайвань зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4, сообщает ТАСС со ссылкой на сейсмологическую службу острова.

Подземные толчки ощущались в уездах Тайдун, Хуалянь и Чжанхуа. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Эпицентр землетрясения был в 107,8 км к северо-востоку от города Тайдун, очаг залегал на глубине 29 км под морским дном.

В Тайване проживают около 23 млн человек, остров находится в сейсмически активной зоне возле крупного тектонического разлома на дне Тихого океана.-0-