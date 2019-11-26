Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии и Герцеговине

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло сегодня в Боснии и Герцеговине, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км, эпицентр находился в 79 км от столицы страны Сараево.

По данным местного издания "Глас Српске", сильные подземные толчки ощущались в Сараево, Требине, Мостаре, Баня-Луке и других городах страны. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Мощное землетрясение магнитудой 6,4 произошло сегодня ночью в Албании. По последним данным, погибли 9 человек, более 600 пострадали. Сейсмическая активность в регионе продолжается.-0-