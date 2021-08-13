Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кемеровской области

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировано в ночь на пятницу в Прокопьевском районе Кемеровской области, следует из оперативного сообщения Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, сообщает ТАСС.



Землетрясение произошло в 03.41 (23.41 по минскому времени 12 августа). Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда, где находится несколько крупных угледобывающих предприятий.



По данным оперативных служб региона, жертв и разрушений в результате подземного толчка нет. Работа предприятий не останавливалась. В центре оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса сообщили, что подземные толчки ощутили жители шести муниципалитетов - Новокузнецка, Новокузнецкого района, Прокопьевска, Белово, Ленинска-Кузнецкого, Киселевска. В общей сложности от них в экстренные службы поступило более 100 звонков справочного характера.



Власти Новокузнецка, который находится примерно в 65 км от эпицентра, сообщили о проведении обследований жилых домов и социальных объектов на предмет возможных разрушений. Энергетики осматривают Беловскую ГРЭС - одну из наиболее мощных электростанций в Кузбассе, которая ближе всего из энергообъектов находилась к эпицентру сейсмического события. На работу ГРЭС подземные толчки не повлияли.-0-

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