Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на севере Чили

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28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в северной части Чили. Об этом ТАСС сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 137 км к северо-востоку от города Икике, где проживают около 227 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 100 км.
Сведения о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.
Еще одно землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Камчатке. "Очаг залегал на глубине 68 км, эпицентр находился в 146 км от села Мильково", - говорится в сообщении местного филиала Единой геофизической службы РАН.
По данным краевого управления МЧС, жители подземных толчков не почувствовали. Жертв и разрушений нет.-0-