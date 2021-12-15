15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Филиппин, сообщается на сайте Института вулканологии и сейсмологии республики.

Эпицентр находился в 45 км к северо-востоку от провинции Северный Суригао, где проживает более 442,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Как сообщает ТАСС, специалисты не исключили вероятности возникновения повторных подземных толчков в этом районе. Спустя четыре минуты уже в 70 км от провинции Северный Суригао произошло еще одно землетрясение магнитудой 3,6. Угрозы цунами нет, информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.-0-