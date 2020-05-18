Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Калифорнии

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло сегодня у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 560 км к северо-западу от города Сакраменто (население около 467 тыс. человек) и в 252 км к западу от города Юрика (население около 27 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о разрушениях и пострадавших, а также об угрозе цунами пока не поступала.-0-