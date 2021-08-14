Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у филиппинского побережья

Фото Reuters
14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано сегодня у берегов Филиппин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 158 км к юго-востоку от города Мати (население около 105 тыс. человек), расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 66 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.-0-
Эпицентр находился в 158 км к юго-востоку от города Мати (население около 105 тыс. человек), расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Очаг залегал на глубине 66 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.-0-