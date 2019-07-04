Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Китая

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня на территории провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Китайский сейсмологический центр.

Подземные толчки зафиксированы вблизи города Ибинь. Эпицентр стихии залегал на глубине 8 км.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере три человека получили ранения. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, их жизни ничего не угрожает. На место происшествия уже прибыли пожарные бригады и поисково-спасательные службы.

В середине июня вблизи города Ибинь были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6. Тогда жертвами стихии стали 13 человек, свыше 220 получили ранения, более 20 тыс. жилых домов было разрушено.-0-