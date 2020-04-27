Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на юго-западе Новой Зеландии

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в понедельник на юго-западе острова Южный в Новой Зеландии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальную службу геофизических наблюдений.

Подземный толчок был зарегистрирован на глубине 67 км в 10.52 по местному времени в 40 км к северу от города Те-Анау, расположенного в горах юго-западного побережья Южного острова. Сообщений о разрушениях и угрозе цунами не поступало.

Неделей ранее служба геофизических наблюдений уже фиксировала землетрясение магнитудой 5,0 в этом регионе. Очаг землетрясения залегал на глубине 56 км.-0-