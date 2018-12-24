Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Японии

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло сегодня у берегов Японии, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр стихии располагался в 185 км к юго-востоку от города Кацуура в префектуре Тиба с населением около 22 тыс. человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 км.

Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.-0-