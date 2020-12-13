Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чечне

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на территории Чечни, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Землетрясение с эпицентром в Урус-Мартановском районе Чечни почувствовали в Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестане. Как сообщили в пресс-службах ведомств, по данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, около 0.30 по московскому времени было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6 с эпицентром на глубине 25 км.

Сведения о каких-либо разрушениях не поступали. "По информации от ЕДДС, разрушений и других последствий нет", - рассказали в МЧС Дагестана.

В соцсетях жители Чечни рассказали, что толчки ощущались даже на первых этажах, раскачивались люстры и мебель. "В Алхан-Кале было так, словно два человека взяли с двух сторон диван и хорошенько раскачивали", - поделился местный житель.-0-