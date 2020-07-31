Землетрясение магнитудой 5,6 произошло возле Папуа - Новой Гвинеи

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано у берегов Папуа - Новой Гвинеи, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 615 км к югу от столицы страны Порт-Морсби. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Папуа - Новая Гвинея находится в зоне Тихоокеанского огненного кольца, образованного цепочкой сейсмически активных зон и вулканов, в том числе подводных, растянувшихся на 40 тыс. км.-0-