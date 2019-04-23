Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Индии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в индийском регионе Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 41 км к северо-востоку от города Алонг. Очаг залегал на глубине 2 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.-0-