Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Индии

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в индийском регионе Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 41 км к северо-востоку от города Алонг. Очаг залегал на глубине 2 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.-0-
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