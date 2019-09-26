Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Стамбуле

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,7 случилось сегодня днем в крупнейшем городе Турции Стамбуле. Об этом сообщает Reuters .

Землетрясение произошло около 14.00 по местному времени. Эпицентр находился примерно в 70 км к западу от Стамбула в Мраморном море, к югу от города Силиври. Очаг залегал на глубине 7 км. После землетрясения последовали два повторных толчка магнитудой 3,1 и 3,2.

По словам очевидцев, инцидент вызвал панику среди населения, люди массово покидают здания. Нарушена телефонная связь. Землетрясение ощущалось по всему городу и в окрестных провинциях. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.-0-