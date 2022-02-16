Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в Атлантическом океане

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в среду у берегов Португалии в Атлантическом океане, сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По оценкам специалистов, эпицентр стихии находился в 24 км от крупнейшего населенного пункта принадлежащего Португалии архипелага Мадейра города Фуншал (население около 100 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
Информация об угрозе цунами, разрушениях или пострадавших не поступала.-0-