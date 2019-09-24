Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на границе Пакистана и Индии, есть погибшие

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре человека погибли и не менее 50 пострадали при землетрясении магнитудой 5,8, которое было зафиксировано сегодня на границе Пакистана и Индии. Об этом сообщает пакистанский телеканал Dunya News .

Эпицентр подземных толчков находился в 5 км к северу от Джелама, очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались на большей части территории Пакистана, включая такие крупные города, как Исламабад, Пешавар, Равалпинди и Лахор. Из-за землетрясения в пакистанском Мирпуре обрушилась крыша здания, около 50 пострадавших, среди которых женщины и дети, были госпитализированы в местные больницы. Также сообщается о четырех погибших, среди них - несовершеннолетняя девочка. По словам очевидцев, землетрясение было чрезвычайно мощным и вызвало панику, встревоженные люди массово покидали здания и устремлялись на улицу.

Подземные толчки ощущались также в некоторых штатах на севере Индии, включая Пенджаб, Харьяну, Чандигарх и столичный регион Дели. О пострадавших и разрушениях там пока не сообщается.-0-