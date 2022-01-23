Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-западе Китая

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подземные толчки магнитудой 5,8 зафиксированы на территории провинции Цинхай на северо-западе КНР. Об этом сообщил ТАСС Китайский сейсмологический центр.

Подземные точки произошли в районе городского уезда Дэлинха Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа. Очаг землетрясения залегал на глубине 8 км.

Информация о пострадавших и разрушениях в Хайси-Монгольско-Тибетском автономном округе, население которого превышает 460 тыс. человек, не поступала.

Еще одно землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано в регионе Мертвого моря на востоке Израиля. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр стихии находился на территории соседней Иордании в 32 км к западу от города Ирбид с населением 307 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 2 км.

Информации о пострадавших и материальном ущербе также не поступало.-0-