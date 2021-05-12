Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Филиппин

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 было зарегистрировано у побережья филиппинского острова Миндоро, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии республики.

По его данным, эпицентр стихии находился в 11 км к северо-западу от муниципалитета Абра-де-Илог с населением более 31 тыс. человек, в провинции Западный Миндоро. Очаг землетрясения залегал на глубине 106 км. Оно ощущалось в Маниле, расположенной в 150 км от эпицентра.

Специалисты проинформировали о вероятности повторных подземных толчков в этом районе. Угрозы цунами нет, заявил представитель института. По словам экспертов, повторный толчок возможен, но из-за того, что землетрясение произошло глубоко, он не будет разрушительным.-0-