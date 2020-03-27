Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на 27 марта в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился в 179 км к западу от индонезийского Джаяпура (население 135 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 40 км. Позже произошло еще несколько повторных подземных толчков. Магнитуда самого сильного из них 4,5. Как сообщает местный новостной портал Detik, 27 марта произошло извержение вулкана Мерапи, расположенного на острове Ява недалеко от культурной столицы Индонезии Джокьякарта. Извержение вулкана спровоцировало выброс в воздух столба пепла почти в 5 км. Мерапи - один из самых активных вулканов в Индонезии. Последнее крупное извержение Мерапи в 2010 году привело к гибели более 350 человек и эвакуации 280 тыс. жителей. После извержения Мерапи в 1930 году погибли 1,3 тыс. человек, а в 1994-м - около 60 человек.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!