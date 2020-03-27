Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 27 марта 2020
Минск Переменная облачность +11°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:50 В Нур-Султане и Алматы приостановят работу предприятий и организаций В мире
10:41 Нацбанк планирует внедрить в ЕРИП сервис по возврату платежей Экономика
10:36 В Беларуси предлагают смягчить наказание за самовольное занятие земельного участка Общество
10:33 "Излишеств быть не должно" - Лукашенко считает необходимым вернуться к теме нормирования в строительстве Президент
10:32 В Ошмянском районе пожилым помогают более 100 соцработников и волонтеров Регионы
10:26 Брестский "Рух" в первом домашнем матче высшей лиги примет "Энергетика-БГУ" Спорт
10:19 Лукашенко посещает "Белгипс". Что известно об этом предприятии? Президент
10:18 Нарушения эксплуатации ж/д транспорта выявили на Могилевском вагоностроительном заводе Регионы
10:14 В Беларуси обсуждают, нужно ли вводить в КоАП наказание за неуважение к учителю Общество
09:59 Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии В мире
09:59 В Браславском районе при пале травы загорелся сарай Происшествия
09:50 Искусство во время пандемии: музыка, театры и музеи ушли в онлайн В мире
09:45 Жительницу Ивацевичского района будут судить за убийство новорожденного сына Происшествия
09:40 Минск возглавляет топ городов СНГ для виртуальных туров Регионы
09:28 Минюст рекомендует воспользоваться онлайн-сервисами при обращении к нотариусу Общество
09:00 Минус 10%! В престижном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – выгодная акция в доме №2! Общество
09:00 Минус 10%! В престижном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – выгодная акция в доме №2! Общество
08:57 Картинная галерея Г.Х. Ващенко в Гомеле предлагает оказаться "Один на один с искусством" Культура
08:44 В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, есть погибшие В мире
08:40 В минском торговом центре авто протаранило кирпичную стену паркинга и упало на эскалатор Происшествия
08:38 Более 7,5 тыс. кленов и берез высадят в Гомельской области во время "Профсоюзной недели леса" Регионы
08:30 "Муж невезучий, а мне вот подфартило!" Как белорусы выигрывают деньги на свои мечты Общество
08:20 В Европе зафиксировано более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
08:10 Таинственные, многогранные, обворожительные - женским образам посвящена выставка в Гомеле Культура
07:57 "Витебскэнерго" реконструирует котельную "Северную" в этом году Регионы
07:42 ЕС призвал прессу помочь в борьбе с недостоверной информацией по коронавирусу В мире
07:31 В Минской области за сутки потушили 52 пожара в экосистемах Регионы
07:18 Принять участие в фестивале искусств ArtFest в Могилеве можно дистанционно Культура
07:15 Олимпиада-2020: выяснилось, сколько будет стоить перенос Калейдоскоп
07:05 Пеллетный завод планируют построить в Ганцевичах Регионы
Все новости
Все новости
В мире
27 марта 2020, 09:59

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Индонезии

Фото
Фото

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в ночь на 27 марта в Индонезии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 179 км к западу от индонезийского Джаяпура (население 135 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 40 км.

Позже произошло еще несколько повторных подземных толчков. Магнитуда самого сильного из них 4,5.

Как сообщает местный новостной портал Detik, 27 марта произошло извержение вулкана Мерапи, расположенного на острове Ява недалеко от культурной столицы Индонезии Джокьякарта. Извержение вулкана спровоцировало выброс в воздух столба пепла почти в 5 км.

Мерапи - один из самых активных вулканов в Индонезии. Последнее крупное извержение Мерапи в 2010 году привело к гибели более 350 человек и эвакуации 280 тыс. жителей. После извержения Мерапи в 1930 году погибли 1,3 тыс. человек, а в 1994-м - около 60 человек.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
землетрясение Индонезия
Новости рубрики В мире
Фото из архива В Нур-Султане и Алматы приостановят работу предприятий и организаций
Скриншот виртуальной экскурсии louvre.fr Искусство во время пандемии: музыка, театры и музеи ушли в онлайн
Фото ТАСС В жилом доме в Магнитогорске произошел взрыв, есть погибшие
Фото ANSA В Европе зафиксировано более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом
Фото Associated Press ЕС призвал прессу помочь в борьбе с недостоверной информацией по коронавирусу
Шарль Мишель. Фото theguardian.com Саммит ЕС поручил разработать финансовый план восстановления европейской экономики
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко посещает "Белгипс". Что известно об этом предприятии?
Меры для стабильной работы экономики Беларуси на фоне коронавируса практически готовы - Румас
Кочанова: важно дойти до каждого пожилого человека и предложить ему помощь
"Муж невезучий, а мне вот подфартило!" Как белорусы выигрывают деньги на свои мечты
Топ-новости
"Излишеств быть не должно" - Лукашенко считает необходимым вернуться к теме нормирования в строительстве
МИД: содействие в возвращении домой оказано 4,6 тыс. белорусов
В Беларуси предлагают смягчить наказание за самовольное занятие земельного участка
Минус 10%! В престижном столичном комплексе "Парк Челюскинцев" – выгодная акция в доме №2!
Парламент ожидает от Послания Президента акцентов во внутренней и внешней политике
В Ошмянском районе пожилым помогают более 100 соцработников и волонтеров
Нацбанк планирует внедрить в ЕРИП сервис по возврату платежей
Минск возглавляет топ городов СНГ для виртуальных туров
Совмин определил меры по предотвращению завоза и распространения коронавируса
Минздрав: у большинства пациентов с COVID-19 болезнь протекает легко или бессимптомно
В Беларуси обсуждают, нужно ли вводить в КоАП наказание за неуважение к учителю
SMM-специалист, программист, тренер - о работе на удаленке
В Беларуси достаточно мер по сдерживанию COVID-19 - эксперт
Подготовка проекта республиканского бюджета на 2021 год начнется в ближайшее время
У банков будет больше возможностей для кредитования с учетом принятых Нацбанком мер - Лузгин
Афиша выходного дня: "Паўлінка" онлайн, юмор в музыке и "Гуканне вясны"
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Распространение коронавируса Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.