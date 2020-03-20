Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Монголии

Фото Европейско-средиземноморского сейсмологического центра
20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло сегодня на территории Монголии. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр подземных толчков находился в 283 км от монгольского города Ховда (население 1,5 млн человек), а также в 564 км от китайского города Урумчи (население 30,5 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.
В течение часа после первого произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,1.
Информация о разрушениях и пострадавших пока не поступала.-0-