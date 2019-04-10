Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Венесуэле

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано 9 апреля в Венесуэле. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его информации, эпицентр подземных толчков находился в 286 км юго-восточнее Каракаса. Очаг залегал на глубине 750 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.-0-