Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Гаити

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье утром на Гаити. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.По его информации, эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны, очаг залегал на глубине 30 км. Данные о пострадавших, разрушениях пока не поступали.В субботу утром приблизительно в этом же районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате, по предварительным данным, 304 человека погибли, около 1,8 тыс. пострадали. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.-0-