Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Чили

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Чили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился в 93 км к северо-востоку от столицы Сантьяго с населением около 4,8 млн человек. Очаг залегал на глубине 116 км. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Также землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано Геологической службой США в Тихом океане неподалеку от берегов Фиджи. Оно произошло в 900 км к юго-востоку от столицы Сувы с населением около 77,3 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км. Информация об угрозе цунами не поступала.-0-