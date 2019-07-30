Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Тихом океане южнее Токио

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,0 произошло 30 июля в Тихом океане в 300 км к югу от японской столицы, сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Эпицентр подземных толчков находился восточнее небольшого острова Хатидзё, а очаг залегал на глубине около 60 км под океанским дном.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась. Подземные толчки ощущались в центральной части Токио и соседних префектурах.-0-